Un día como hoy 21 de agosto

Las portadas de Un día como hoy hace 20 y 50 años.

  Un día como hoy 21 de agosto
  • Un día como hoy 21 de agosto
  • Un día como hoy 21 de agosto
hace 22 minutos
bookmark

HACE 20 AÑOS:

Un día como hoy 21 de agosto

LA CAÍDA DE WEST: NUBE DE DUDAS

Además de cuestionar la seguridad aérea, el accidente de West, en el que murieron 160 personas, dejó en entredicho la intervención de la Aeronáutica Civil para actuar frente a una compañía con dificultades financieras. Si bien el avión pasó los controles, expertos creen que la entidad debió haber actuado antes.

HACE 50 AÑOS:

Un día como hoy 21 de agosto

AGONIZAN LOS HOSPITALES: NACIÓN INCUMPLE LOS GIROS

Ante la angustiosa y caótica situación por la que atraviesan los hospitales de Antioquia, los directores acaban de dirigir un dramático mensaje a los ministros de Hacienda y Salud, en el cual exigen el giro de los aportes que les corresponden del 35% del impuesto de licores.

Utilidad para la vida