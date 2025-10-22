Un día como hoy 23 de octubre

Con la decisión de la Corte Constitucional sobre la reelección presidencial, el país vivirá por primera vez en su historia una campaña política con Presidente-candidato. Esta vez con Álvaro Uribe. Las fuerzas uribistas y la oposición planean estrategias para alcanzar el poder y asegurar las mayorías en el Congreso.

TERCER SECUESTRO EN DIEZ DÍAS EN MEDELLÍN

Con el secuestro ocurrido ayer en Medellín de la colegiala Elen Genoveva Toro Ángel, son tres las personas que en el momento actual se encuentran en poder de los raptores y en un lapso de diez días. Este secuestro es el undécimo en lo que va corrido del año.