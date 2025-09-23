x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Un día como hoy 24 de septiembre

Las portadas de Un día como hoy hace 20 y 50 años.

hace 1 hora
bookmark

HACE 20 AÑOS:

Un día como hoy 24 de septiembre

ROCE CON FRANCIA POR CITAS CON FARC

La Cancillería colombiana envió una nota de protesta a Francia por considerar que dos reuniones que sostuvo un emisario de París con voceros de las Farc, son una injerencia en asuntos internos. La Cancillería francesa dijo que su país tiene autorización expresa de Colombia para hacerlo y que buscará un intercambio.

HACE 50 AÑOS:

Un día como hoy 24 de septiembre

LÓPEZ VIAJA HOY A EE.UU.
La más importante misión en el plano de la política internacional emprende hoy el presidente de Colombia, Alfonso López Michelsen, con su viaje a Estados Unidos. Será el primer mandatario latinoamericano que se reúna con su homólogo estadounidense Gerald Ford en la Casa Blanca.

