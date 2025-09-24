Un día como hoy 25 de septiembre

El gerente de Empresas Públicas de Medellín, Juan Felipe Gaviria, anunció que una vez se apruebe la nueva empresa que manejará los negocios de telecomunicaciones, se tendrá que buscar, en el Concejo, la autorización para firmar memorandos de entendimiento con otras empresas del sector público.

ACUSADA CONSUELO DE MONTEJO DE TRAFICAR CON DIVISAS Y BIENES

De traficar con divisas y adquirir bienes suntuarios en el exterior, acusó el representante a la Cámara Antonio Izquierdo a su colega Consuelo de Montejo, en un debate en la comisión tercera. Además, denunció los hechos ante la Superintendencia de Control de Cambios.