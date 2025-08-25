Un día como hoy 26 de agosto

ELN DIALOGA SI GOBIERNO ACEPTA QUE HAY CONFLICTO

Que el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez reconozca la existencia de un conflicto armado interno en el país es la nueva condición que puso el Eln para comenzar a negociar. Así lo hizo saber en un comunicado enviado al Encuentro del Suroccidente: Por la paz desde la región.