Un día como hoy 27 de agosto

JUGADA MAESTRA DE TELMEX EN TELECOM

La multinacional mexicana Telmex aportará US$4.000 millones de dólares a Telecom, entre ellos, US$3.300 millones de dólares para el pago de las mesadas a 16.300 pensionados y para cubrir otras obligaciones de la vieja Telecom, a cambio del 50 por ciento más una acción de la empresa estatal.