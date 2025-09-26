Un día como hoy 27 de septiembre

ESCISIÓN DE EPM, A CABILDO ABIERTO

La Registraduría avaló las firmas presentadas por organizaciones cívicas como respaldo a la petición de convocatoria de un Cabildo Abierto para discutir el proyecto de escisión de EPM y, en consecuencia, el Concejo de Medellín acogió esa petición y lo convocó para el próximo domingo.