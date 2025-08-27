Un día como hoy 28 de agosto

REVOLCÓN TELEFÓNICO

No será fácil que alguien mejore la oferta que el inversionista mexicano Carlos Slim hizo por Telecom. La española Telefónica Móviles quiere entrar al baile, en compañía de EPM, ETB y Orbitel. El Gobierno colombiano debe proteger el patrimonio de EPM y ETB, así como lo hizo con Telecom, plantea la Alcaldía de Medellín.