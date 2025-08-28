x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Un día como hoy 29 de agosto

Las portadas de Un día como hoy hace 20 y 50 años.

hace 1 hora
bookmark

HACE 20 AÑOS:

Un día como hoy 29 de agosto

DOS DÉCADAS DE ALTO VUELO EN ANTIOQUIA

El aeropuerto José María Córdova, ubicado en jurisdicción del municipio de Rionegro, cumple hoy 20 años. La terminal recibe el aniversario con óptimas condiciones tecnológicas y de seguridad. Expertos dicen que su integración con el aeropuerto Olaya Herrera, en Medellín, es una prioridad.

HACE 50 AÑOS:

Un día como hoy 29 de agosto

MODIFICACIONES AL PROYECTO DE CESANTÍAS

El gobierno presentó adiciones al proyecto sobre intereses del 12 por ciento a las cesantías de los trabajadores del sector privado, en el sentido de crear títulos de valores para la clase laboral que serán emitidos por el Banco Central Hipotecario y destinados a financiar vivienda popular.

