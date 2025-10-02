Un día como hoy 3 de octubre

HACE 20 AÑOS: EL PAPA PIDE NO VOTAR POR QUIENES APOYAN EL ABORTO Con un llamado a no votar por los políticos que apoyan el aborto, el Papa Benedicto XVI abrió el primer Sínodo de obispos de su Pontificado, en Roma. Ante 250 obispos de 180 países, el Pontífice señaló que es necesario incluir a Dios en la vida pública, y que no hacerlo “no es tolerancia, sino hipocresía”. HACE 50 AÑOS: EDICIONES DE EL COLOMBIANO POR EL TRICENTENARIO Al igual que en otros eventos, EL COLOMBIANO está preparando desde hace varios meses una serie de ediciones especiales, con motivo del tricentenario de Medellín. Treinta periodistas de planta y veinte colaboradores externos están desarrollando un exhaustivo y cuidadoso plan, digno de la efemérides.