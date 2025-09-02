x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Un día como hoy 3 de septiembre

Las portadas de Un día como hoy hace 20 y 50 años.

HACE 20 AÑOS:

Un día como hoy 3 de septiembre

POR SEGURIDAD, 300 AVIONES EN TIERRA

Un total de 300 aviones, además de helicópteros que no hacen parte de la aviación comercial en el país, fueron dejados en tierra por la Aerocivil para garantizar la seguridad y la integridad de miles de pasajeros. La medida se levantará la próxima semana, una vez concluyan las revisiones técnicas.

HACE 50 AÑOS:

Un día como hoy 3 de septiembre

PROYECTO DE REFORMA DE LA JUNTA DE EE.PP.

El alcalde de Medellín, Fernando Uribe Senior, presentó al concejo un proyecto de acuerdo para modificar la actual junta directiva de Empresas Públicas de Medellín, iniciativa anunciada por el alcalde para rescatar la autonomía del organismo ante contingencias políticas.

Utilidad para la vida