Un día como hoy 3 de septiembre

POR SEGURIDAD, 300 AVIONES EN TIERRA

Un total de 300 aviones, además de helicópteros que no hacen parte de la aviación comercial en el país, fueron dejados en tierra por la Aerocivil para garantizar la seguridad y la integridad de miles de pasajeros. La medida se levantará la próxima semana, una vez concluyan las revisiones técnicas.