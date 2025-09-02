Un día como hoy 3 de septiembre

HACE 20 AÑOS: POR SEGURIDAD, 300 AVIONES EN TIERRA Un total de 300 aviones, además de helicópteros que no hacen parte de la aviación comercial en el país, fueron dejados en tierra por la Aerocivil para garantizar la seguridad y la integridad de miles de pasajeros. La medida se levantará la próxima semana, una vez concluyan las revisiones técnicas. HACE 50 AÑOS: PROYECTO DE REFORMA DE LA JUNTA DE EE.PP. El alcalde de Medellín, Fernando Uribe Senior, presentó al concejo un proyecto de acuerdo para modificar la actual junta directiva de Empresas Públicas de Medellín, iniciativa anunciada por el alcalde para rescatar la autonomía del organismo ante contingencias políticas.