Un día como hoy 4 de octubre

COMISIÓN DE REPARACIÓN, OPCIÓN PARA VÍCTIMAS

En medio de una crisis en el proceso con las AUC, pero con el respaldo de la Unión Europea, el presidente Álvaro Uribe instalará en la Casa de Nariño, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación que pretende convertirse en una oportunidad para las víctimas del conflicto