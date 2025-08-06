Un día como hoy 7 de agosto

HACE 20 AÑOS: MEDELLÍN VIBRÓ CON EL DESFILE DE AUTOS CLÁSICOS Y ANTIGUOS Un espectáculo lleno de nostalgia y mucha alegría se vivió ayer en las principales calles del sur y del occidente de Medellín, durante el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos EL COLOMBIANO. En medio de los aplausos de miles de personas cerca de 300 autos armaron la fiesta. HACE 50 AÑOS: DESDE AYER MEDELLÍN ESTÁ DE FIESTA Medellín es sede de la fiesta equina más importante del país y de la muestra de productos agrícolas del campo antioqueño. Hoy es la apertura de la XVII Feria Exposición Equina en el coliseo Aurelio Mejía y de la II muestra Frutos de mi Tierra, que se llevará a cabo en el Jardín Botánico.