Un día como hoy 8 de agosto

Los silleteros convocaron este año un millón de personas a su desfile. Desde las carrozas llovieron pétalos que engalanaron el asfalto. Así culminó una versión más de la Feria de las Flores.

“NO HE CUMPLIDO MI TAREA, NO PUEDO DECLARARME SATISFECHO”

El presidente Alfonso López Michelsen se puso a la cabeza de los inconformes, y sostuvo que no se siente satisfecho con lo realizado por su gobierno hasta que no cierre la brecha que separa a “las dos Colombias’’, y los campesinos e indígenas tengan un tratamiento igual.