Un taxista huyó tras chocar varios carros en un corregimiento de Medellín

La tranquilidad de los habitantes del sector Las Escalas en el corregimiento de San Antonio de Prado, al sur del Valle de Aburrá, se interrumpió de un momento a otro cuando escucharon un estruendo en plena vía pública. Lea más: Taxi se volcó en plena balacera por la autopista Sur en Medellín: policías perseguían a conductor desde Rionegro De inmediato, muchos se asomaron para ver qué ocurría, y se toparon con un taxista que, con su vehículo, había chocado con otros que estaban parqueados en la zona. Si bien varios vecinos intentaron detener al conductor, este emprendió la huida a gran velocidad dejando en medio de la zozobra a los que tenían sus carros estacionados allí.

Uno de los habitantes que vive cerca al lugar de los hechos, logró captar a través de un video el momento justo cuando el taxista impacta a otro taxi que estaba aparcado en la vía. Mientras tanto, un hombre con un casco en su cabeza, quien pareciera ser motociclista, trató de impedir el escape del implicado, cosa que no consiguió ante la astucia que tuvo este para huir.

“Yo sentí un sonido muy bravo, entonces lo primero que hice fue salir de la habitación hacia el balcón a ver qué había pasado, cuando escuché una algarabía de la gente y vi que el taxista sólo estaba afanado por irse a pesar de haber chocado los otros carros. Sí nos molestó mucho, porque hizo los daños, quién sabe en qué estado, y se fue sin más”, dijo uno de los habitantes del sector, diferente a quien grabó el video.

¿Qué respondió la Alcaldía de Medellín?