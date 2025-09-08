Denuncian presuntas irregularidades en programa de ollas comunitarias de la UNGRD en Risaralda

La ejecución del programa de ollas comunitarias de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en Risaralda dejó a miles de personas sin la asistencia alimentaria prometida, según la revisión preliminar de los datos de ejecución entre 2018 y 2024 que realizó la representante del Partido Verde, Carolina Giraldo.
La iniciativa, anunciada en octubre de 2023 bajo la dirección de Olmedo López —actualmente investigado por corrupción— buscaba entregar 685.000 raciones de alimentos a 7.611 personas afectadas por la ola invernal en ocho municipios del departamento, con una inversión superior a los $6.000 millones de pesos.