UNGRD | “Si hablaba, mi familia iba a pagar”: María A. Benavides Soto ante Corte Suprema

Ante las instancias judiciales siguen desfilando los testigos e implicados en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Recientemente, una de las testigos claves en la investigación sobre el saqueo a esa entidad entregó su declaración ante la Corte Suprema de Justicia y salpicó a exministros del Gobierno de Gustavo Petro y a varios congresistas.
Se trata de la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides Soto, quien expuso ante el alto tribunal las órdenes que recibió sobre el direccionamiento de contratos para favorecer a parlamentarios a cambio de apoyos a los proyectos del Ejecutivo.