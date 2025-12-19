¿Por qué Petro ha defendido a Bonilla y no a Velasco por la corrupción en la UNGRD?

La decisión del Tribunal Superior de Bogotá de enviar a prisión a los exministros Ricardo Bonilla, de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, de Interior, por su presunta participación en hechos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), abrió no solo un nuevo capítulo judicial sino también una lectura política dentro del Gobierno. Ambos exfuncionarios enfrentan el mismo proceso, bajo los mismos cargos y dentro del mismo expediente, pero la reacción del presidente Gustavo Petro frente a cada uno ha sido marcadamente distinta.
Desde que se conoció la decisión judicial, el jefe de Estado ha salido públicamente en defensa de Ricardo Bonilla. En sus pronunciamientos, el presidente sostuvo que el exministro habría sido engañado “por ingenuo”.