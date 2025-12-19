Caso UNGRD: exministro Ricardo Bonilla informó que padece isquemia durante audiencia de legalización de captura

El jueves a Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, y a Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, les impuso a ambos medida de aseguramiento en centro carcelario por el escándalo de la UNGRD. Hoy, en la audiencia de legalización de la captura, Bonilla dijo que sufre de “un episodio de isquemia transitoria hace tres meses”.

El exministro Bonilla dijo: “Respecto a mi estado de salud, señora magistrada, he sufrido un episodio de isquemia transitoria hace tres meses y estoy en controles para evitar que se vuelva a presentar”.

Y aseguró que dichos controles “implican una larga cadena de citas médicas con especialistas. Hoy tenía una cita con el neurólogo que no pude cumplir... tendré presente, hacia adelante, cómo manejaré estos procedimientos médicos”.

En esta diligencia que adelanta la magistrada que ha llevado el caso, Leonor Oviedo, del Tribunal Superior de Bogotá, tanto Bonilla, como Velasco, se conectaron de forma virtual, cada uno desde los centros de reclusión en los que han estado desde que se les determinó su captura.

El jueves, ambos respondieron a ambas órdenes de captura y fueron trasladados a los centros de privación en libertad.

En el caso del exministro Bonilla, fue capturado en las instalaciones de los Tribunales y pasó la noche en el búnker de la Fiscalía; en cambio, Velasco, quien se encontraba desde su vivienda en la ciudad de Cali, se entregó posteriormente a las autoridades.