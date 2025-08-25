UNGRD: se cae otro preacuerdo de la Fiscalía, esta vez con Luis Carlos Barreto

Una jueza de conocimiento de Bogotá decidió este lunes 25 de agosto rechazar el preacuerdo alcanzado entre la Fiscalía y Luis Carlos Barreto Gantiva, señalado como uno de los protagonistas del escándalo de corrupción dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Barreto había negociado con el ente acusador una reducción de su eventual condena a cambio de aceptar responsabilidad por el delito de soborno en actuación penal. Sin embargo, la jueza consideró que el trato vulneraba la proporcionalidad de la pena y otorgaba beneficios adicionales que no estaban debidamente justificados.