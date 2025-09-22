x

Universidad de los Andes abrió convocatoria de prácticas para 2026: así puede postularse

La institución busca estudiantes de últimos semestres de carreras como administración, derecho, ingeniería de sistemas, comunicación, entre otras.

  • Más de diez carreras universitarias tienen la posibilidad de vincularse a la Universidad de los Andes para fortalecer su formación profesional en 2026. FOTO: GETTY
  • La Universidad de los Andes ofrece una experiencia laboral de calidad para estudiantes que desean aportar a proyectos con impacto social y académico. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
hace 12 minutos
Si está próximo a terminar su carrera y busca una oportunidad para crecer profesionalmente, esta puede ser la puerta que esperaba. La Universidad de los Andes abrió su convocatoria de prácticas 2026 para estudiantes universitarios de distintas áreas, interesados en vivir una experiencia laboral real en un entorno colaborativo, multidisciplinario y lleno de retos en Bogotá.

La institución, reconocida como una de las mejores del mundo, invita a jóvenes comprometidos a sumarse a su equipo, donde el aprendizaje continuo y el impacto social son ejes centrales. “Aquí, el trabajo tiene sentido. Cada persona suma a un propósito mayor: transformar la sociedad a través de la educación, la investigación y la innovación”, destaca Uniandes.

Le puede interesar: ¿Sin empleo? Hay más de 138.000 ofertas laborales en Colombia: así es el paso a paso para aplicar

Carreras convocadas por Uniandes

La Universidad de los Andes ofrece una experiencia laboral de calidad para estudiantes que desean aportar a proyectos con impacto social y académico. FOTO: GETTY
La oferta está dirigida a estudiantes de los últimos semestres de las siguientes carreras:

- Administración de empresas.

- Antropología.

- Comunicación social.

- Derecho.

- Diseño gráfico.

- Ingeniería de sistemas.

- Medicina veterinaria y/o zootecnia.

- Narrativas digitales.

- Publicidad.

- Trabajo social.

Lea más: Oportunidad para estudiantes: Claro busca practicantes en Bogotá, Medellín y otras ciudades

Requisitos para aplicar

1- Estar cursando los últimos semestres de la carrera.

2- Contar con carta de presentación de la universidad.

3- Disponibilidad de tiempo completo, 100 % presencial, durante toda la práctica.

4- Manejo básico de herramientas digitales relacionadas con el área de estudio.

Modalidad y condiciones

Ubicación: Bogotá.

Modalidad: Presencial.

Vinculación: Contrato de aprendizaje laboral especial.

Duración: Mínimo de seis meses.

La Universidad busca practicantes responsables, con actitud positiva, comunicación asertiva y buena gestión del tiempo. También valora la orientación al servicio, la disposición para aprender y la capacidad de relacionamiento.

Conozca también: ¿Quiere estudiar un posgrado en las mejores universidades del mundo? Colfuturo le explica cómo hacerlo

¿Cómo postularse a través de Magneto Empleos?

- Ingrese a la convocatoria oficial de Magneto Empleos haciendo clic en este enlace: Convocatoria de prácticas 2026 – Universidad de los Andes.

- Revise la descripción completa del cargo y los requisitos para confirmar que cumple con el perfil.

- Haga clic en el botón “Postularme” (debe iniciar sesión o crear una cuenta gratuita en Magneto).

- Complete el formulario con su información personal, académica y cargue su hoja de vida.

- Asegúrese de adjuntar la carta de presentación de su universidad, requisito indispensable para avanzar en el proceso.

- Verifique los datos y envíe su postulación.

