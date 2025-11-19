¿Se separaron Karol G y Feid? Reciente canción de La Bichota daría indicios de la ruptura entre los dos artistas

Aunque desde tiempo atrás se ha especulado sobre el fin del noviazgo entre Karol G y Feid, la cantante colombiana ha avivado intensamente los rumores luego del anuncio de su próxima colaboración musical.
Única es el nombre del próximo lanzamiento de la antioqueña, en donde juntó fuerzas con el productor puertorriqueño Tainy. Su estreno está programado para este jueves, 20 de noviembre, y marcaría el inicio de una nueva etapa artística de Karol G donde se alejaría de lo que fue su pasado álbum Tropicoqueta.
El anuncio de la nueva canción se dio a través de un videoclip en las redes sociales de La Bichota donde aparece en varios escenarios contrastantes. Primero aparece arrodillada en un bosque oscuro, y luego, de pie en una casa iluminada por el sol mientras contempla el océano, vestida de blanco y con una larga cabellera rubia.