Piden investigar a excancilleres de Petro por millonarios gastos en 200 nombramientos, ¿quienes son?

La Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular de Colombia (Unidiplo) presentó una queja de responsabilidad fiscal ante la Contraloría contra los cuatro excancilleres del gobierno de Gustavo Petro y seis exdirectores de Talento Humano de esa cartera.
En contexto: En la ONU avanzan las negociaciones para renovar la misión de paz en Colombia, ¿qué cambiaría?
Se trata de Álvaro Leyva, Luis Gilberto Murillo, Laura Sarabia y Rosa Villavicencio. Y es que durante los cuatro años del gobierno Petro, se hicieron más de 200 nombramientos que terminaron siendo objetos de demandas. Muchos de ellos tienen que ver con cargos que, según el sindicato, debían ser ocupados por funcionarios de carrera.
La organización busca que el organismo de control investigue el impacto de esas designaciones en los recursos públicos.
Según explicó a EL COLOMBIANO Andrés Ordóñez, presidente de Unidiplo, la queja es el resultado de una revisión de los procesos judiciales presentados durante los cuatro años del gobierno anterior.
Aunque las demandas contra nombramientos en el servicio exterior se habían conocido caso por caso, el sindicato hizo un balance del periodo y encontró que entre 2022 y 2026 se interpusieron más de 200 acciones de nulidad electoral contra actos administrativos de la Cancillería.
“A cada una de esas personas hubo que pagarle tiquetes, viáticos, menaje para que se instale en el otro país, y a los tres, a los seis meses, volver a pagarle todo para que se devuelva, porque el nombramiento fue anulado”, explicó Ordóñez.