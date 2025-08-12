Unión Europea condenó el asesinato de Miguel Uribe y pidió frenar polarización en Colombia

La Unión Europea expresó sus condolencias por la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, tras el atentado del que fue víctima el pasado 7 de junio durante un acto de campaña a las afueras de Bogotá, al tiempo que pidió la rendición de cuentas por este asesinato y que los actores políticos en Colombia rechacen la polarización política.

“La UE expresa su más sentido pésame y solidaridad a la familia y seres queridos del senador Miguel Uribe Turbay y al pueblo de Colombia”, indicó el Servicio de Acción Exterior de la UE en un comunicado.

En el mismo, subrayó que las autoridades colombianas deben seguir con el trabajo para identificar y llevar a la justicia a los responsables del atentando del pasado mes de junio, así como reforzar la seguridad de todos los candidatos y figuras públicas de cara a las elecciones previstas para 2026.

“Hacemos un llamamiento a que todos los actores políticos y públicos del país rechacen la polarización política y el discurso de odio”, indicó la diplomacia europea, al tiempo que reitera su compromiso con la paz y la lucha contra el crimen organizado en Colombia.

Por su parte, el Gobierno español también lamentó la muerte del senador, condenando la violencia: “Es inaceptable” y “no tiene cabida en nuestras sociedades”.

En un comunicado emitido por el Ministerio de Exteriores de España, el Ejecutivo mostró su solidaridad a la familia de Uribe.

Uribe fue tiroteado el pasado 7 de junio en la localidad de Fontibón, en Bogotá, durante un acto de campaña. Entonces salió gravemente herido tras sufrir dos disparos en la cabeza y uno en la pierna, y se encontraba hospitalizado desde entonces.