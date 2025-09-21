En vivo: Unión Magdalena (0)-(0) Nacional: David Ospina salva al verde tras atajada a Ánderson Lerma

Atlético Nacional espera repuntar este domingo en la Liga Betplay 2-2025 luego de su derrota ante Atlético Bucaramanga, resultado que finalmente dieron 3-0 tras la sanción al equipo de Antioquia por la presencia de cuatro jugadores extranjeros, al mismo tiempo en el terreno.

Esta situación desencadenó el fin del ciclo del orientador argentino Eduardo Gandolfi, por lo que ante Unión, y como visitante, el cuadro verdolaga afrontará su compromiso correspondiente a la jornada 12 del torneo colombiano con Diego Arias como orientador encargado.

Nacional es séptimo en este momento con 17 puntos; Unión, por su parte, es 16° con 11 unidades.

El Verde alineará con David Ospina; Andrés Román, Juan José Arias, William Tesillo, Camilo Cándido; Jorman Campuzano, Juan Bauza, Edwin Cardona, Marlos Moreno, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos.

El local, por su parte, formará con Joaquín Mattalia; Nicolás Ramos, Dilan Ortiz, Freddy Molina; Dairon Mosquera, Jhon Lerma, Jimmy Congo, José Mercado, Jannenson Sarmiento, Ricardo Márquez y Cristian Iguarán.

Siga aquí el minuto a minuto: