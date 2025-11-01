Universidad de Los Andes se pronunció por muerte de estudiante tras golpiza en fiesta de Halloween en Bogotá; esto dijo

En un comunicado, la Universidad de los Andes expresó sus condolencias a la familia del joven Jaime Esteban Moreno, quien murió luego de ser golpeado en las afueras de un bar en el sector de Barrios Unidos el jueves en la noche.
Moreno quedó gravemente herido y murió este viernes. Tres personas, incluidas dos mujeres y un hombre, fueron capturadas, señaladas en principio de lesiones personales.
“Desde la Universidad de los Andes lamentamos profundamente el fallecimiento de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Ingeniería de Sistemas y Computación, dado a conocer en las últimas horas en diferentes medios decomunicación. Acompañamos con todo nuestro afecto y solidaridad a su familia, amigos, profesores y compañeros en este momento de inmenso dolor”, manifestó la universidad.