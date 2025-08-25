¡Aproveche! Universidad de Standford abrió cursos en línea gratuitos para darle un “plus” a su hoja de vida

La formación continua es una herramienta fundamental para mantenerse vigente, mejorar el perfil profesional o incluso reconvertirse hacia nuevas áreas con mayor demanda. Ante eso, la Universidad de Stanford, una de las instituciones académicas más prestigiosas del mundo, pone a disposición de cualquier persona interesada su plataforma Stanford Online, un portal educativo que reúne cursos gratuitos en múltiples áreas del conocimiento.
Estos programas, además de fortalecer el aprendizaje académico, ayudan a mejorar la empleabilidad y a impulsar la carrera profesional en un mercado donde las habilidades técnicas y blandas marcan la diferencia.
Le puede interesar: Universidad Eafit lanzó convocatoria de Becas Talento en Investigación que buscan fortalecer la ciencia en Colombia