¿Qué está pasando en la U. Externado? Elección desató debate sobre libertad de expresión por el conflicto en Gaza

Andrés Montoya, estudiante de la Universidad Externado de Colombia, en Bogotá, es uno de los líderes que, dentro de la institución, promueve la concientización de la situación de crisis humanitaria que viven los habitantes de la Franja de Gaza.
Lea también: Alias Gonzo, recordado por el audio “no, le falta un bracito, soy muy sentimental”, apareció rehabilitado y trabajando con una fundación
Sin embargo, lo que comenzó con una recolección de firmas para una carta en la que el estudiantado le pedía al rector Henrique Parra Nieto emitir un pronunciamiento sobre la postura de la Universidad frente al genocidio que se está cometiendo en Palestina; terminó en una pelea física y verbal entre varios estudiantes.