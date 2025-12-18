U. Nacional | Diez exrectores piden a Procuraduría intervenir para nombrar al rector

Una solicitud de intervención a la Procuraduría General de la Nación hicieron esta semana 10 exrectores de la Universidad Nacional para que ponga fin “a la delicada y prolongada situación por la que atraviesa” esa institución. Los firmantes se refieren a la situación de interinidad en la que está la Rectoría después de dos fallos del Consejo de Estado sobre las elecciones de José Ismael Peña en marzo de 2024 y de Leopoldo Múnera en junio de ese año.
En una carta enviada al procurador Gregorio Eljach, los exdirectivos recordaron que esa alta corte determinó en un fallo del 4 de septiembre de 2025 que la elección de Peña fue legal y en otro del 20 de noviembre del mismo año que la de Múnera fue ilegal y, por tanto, la anuló.