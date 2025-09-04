Elección de Ismael Peña como rector de la U. Nacional fue legal: Consejo de Estado

El Consejo de Estado profirió fallo sobre una de las demandas por la elección del rector de la Universidad Nacional. Este jueves dio a conocer su decisión sobre la legalidad de la designación de José Ismael Peña en el cargo, que se llevó a cabo el 21 de marzo de 2024 por parte del Consejo Superior Universitario (CSU).

Al respecto, decidió negar la nulidad de esa elección para el periodo 2024-2027. Por lo cual, según la alta corte, ese proceso estuvo acorde a la ley y no hubo irregularidades.

Esta decisión la tomó tras determinar que “no se encontraron configuradas las causales de nulidad alegadas”. Esta demanda había sido presentada por Erick Adrián Velasco Burbano, Leopoldo Múnera (actual rector), Alberto Yepes, Rodrigo Uprimny y Cristian Dulcey.