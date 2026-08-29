“Lo que pasó en la U. Nacional fue romper el Estado de Derecho”: Diego Torres, profesor de la Universidad Nacional

Diego Torres Galindo, profesor y físico, recibió el jueves una noticia que le plantea una nueva responsabilidad: será uno de los representantes de la Presidencia en el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional.
No es un escenario nuevo para él. Ya hizo parte del CSU como representante de los profesores y, durante la polémica elección del rector en 2024, asumió una postura crítica frente a la injerencia del gobierno de Gustavo Petro.
En entrevista con EL COLOMBIANO, Torres habla de su nueva posición, de sus críticas a la intervención política en la Nacional y de los retos que enfrenta actualmente la institución.
Le puede interesar: La historia del sacerdote cercano a De la Espriella que será su voz en cinco universidades públicas