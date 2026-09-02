Universidad Nacional abre primeros programas públicos de fonoaudiología y terapia ocupacional en Antioquia

Esta semana, la Universidad Nacional en su sede Medellín recibió a la primera cohorte de estudiantes de fonoaudiología y terapia ocupacional. La apertura de esos programas representa una apuesta académica para ampliar la oferta de educación superior pública en Antioquia para responder al déficit de profesionales de estas áreas en distintos departamentos de Colombia. Son 67 jóvenes los que hacen parte de esta primera generación: 35 matriculados en fonoaudiología y 32 en terapia ocupacional. Los estudiantes son provenientes de Antioquia, Córdoba y Chocó y se encuentran en la semana de inducción, antes de comenzar formalmente las clases. Le puede interesar: “Lo que pasó en la U. Nacional fue romper el Estado de Derecho”: Diego Torres, profesor de la Universidad Nacional. La apertura marca un hito para la educación superior en la región. Por primera vez, una universidad pública ofrece estos dos programas en Antioquia, donde hasta ahora esta formación estaba disponible únicamente en instituciones privadas.

“Son jóvenes de Antioquia, Córdoba y Chocó que ahora tienen la posibilidad de estudiar estas carreras en la Universidad Nacional, sin tener que salir de su región”, señaló Fernando Galván, decano de la Facultad de Medicina de esa universidad en Bogotá. Según explicó, el proceso es resultado de un trabajo articulado entre las sedes de Bogotá y Medellín para acercar la universidad pública a los territorios donde más se necesita. La iniciativa responde también a una necesidad de profesionales que durante años ha estado presente. En fonoaudiología, el Observatorio de Talento Humano en Salud del Ministerio de Salud registra cerca de 10.000 profesionales en Colombia. Sin embargo, la distribución territorial evidencia brechas importantes: en Córdoba y Chocó no se alcanza siquiera un fonoaudiólogo por cada 10.000 habitantes.

En terapia ocupacional, el Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional calcula una proporción de 0,11 terapeutas por cada 1.000 habitantes en el país, cifra que coincide con un reporte reciente de la Federación Mundial de terapeutas ocupacionales. Esta primera cohorte fue seleccionada mediante un programa especial de admisión dirigido a jóvenes de municipios de Antioquia, Córdoba y Chocó. Para la Universidad, esta procedencia permitirá que los programas incorporen las necesidades y perspectivas de regiones que históricamente han tenido menor acceso a estas oportunidades de formación. En fonoaudiología, además, los estudiantes compartirán con terapia ocupacional la asignatura Salud y Territorio, un componente que no existe en la sede Bogotá y que busca abordar la comunicación humana y la salud comunicativa a partir de las necesidades de las regiones.

“Es una gran oportunidad y también una deuda que teníamos con nuestros territorios históricamente olvidados”, afirmó Jaime Méndez, coordinador académico del Programa de Fonoaudiología de la sede Bogotá. Por ahora, la institución educativa aseguró que los nuevos programas utilizarán la capacidad instalada de la sede Medellín, incluidos los laboratorios de simulación destinados a asignaturas como Anatomía e Histología Funcional, Neuroanatomía Estructural y Funcional, y Cabeza, Cuello y Tórax. Los escenarios de práctica en colegios, escuelas rurales y urbanas, hospitales y espacios comunitarios se abrirán progresivamente, principalmente cuando los estudiantes lleguen a sexto semestre, dentro de aproximadamente tres años. Para más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO. Bloque de preguntas y respuestas: