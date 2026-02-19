Directivos de la U. Nacional en Medellín renuncian tras llegada a rectoría de José Ismael Peña

Un terremoto institucional sacudió este jueves a la Universidad Nacional: apenas posesionada la nueva rectoría de José Ismael Peña, el equipo directivo de la Sede Medellín dio un paso al costado de manera colectiva.
En un comunicado dirigido a la comunidad universitaria, los directivos señalaron que su renuncia responde a un “profundo sentido institucional” y a la necesidad de facilitar los procesos que exige la coyuntura actual. Con este movimiento, la Sede Medellín abre una nueva etapa en medio de expectativas, tensiones y desafíos.
Esta dimisión en bloque incluye a parte de las máximas autoridades de ese campus, entre quienes se encuentran Mary Luz Alzate Zuluaga, vicerrectora de sede; Doris Gómez Osorio, secretaria; Luis Daniel Santana Rivas, director Académico; Álvaro Andrés Villegas Vélez, director de Investigación y extensión; Laura Agudelo Vélez, jefa de la oficina de Planeación y Desarrollo Institucional; y Juan Carlos Sierra Mondragón, director de Laboratorios.