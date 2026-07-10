Universidades alertan “grave quiebre constitucional” por postura de Petro de no aceptar a Abelardo como presidente

Un destacado grupo de universidades colombianas que conforman la iniciativa ’Cuidar la Democracia’ expresaron este viernes 10 de julio su preocupación ante la negativa del presidente saliente, Gustavo Petro, y de algunos de sus copartidarios, a reconocer el resultado de las recientes elecciones presidenciales que definieron la transición del gobierno nacional.
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En una declaración conjunta —firmada por universidades como Los Andes, Eafit, Externado de Colombia, El Rosario, del Norte, Icesi, La Sabana, Tecnológica de Bolívar, Javeriana, Uniminuto, Libre, Cesa y UNAB—, los centros académicos señalaron de manera tajante que el respeto por las reglas constitucionales de la contienda electoral no admite excepciones, independientemente del resultado y de quién resulte favorecido o no por ellas.