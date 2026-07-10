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Universidades alertan “grave quiebre constitucional” por postura de Petro de no aceptar a Abelardo como presidente

Trece instituciones de educación superior lanzaron una dura advertencia a Gustavo Petro, señalando que su negativa a reconocer el triunfo de Abelardo de la Espriella atenta contra la pacífica transición del poder.

  • Ante la renuencia del mandatario saliente de aceptar los resultados certificados por el Consejo Nacional Electoral para el periodo 2026-2030, rectores de las universidades más influyentes de Colombia se pronunciaron ante la postura del presidente Gustavo Petro. FOTO: Presidencia y Colprensa
    Ante la renuencia del mandatario saliente de aceptar los resultados certificados por el Consejo Nacional Electoral para el periodo 2026-2030, rectores de las universidades más influyentes de Colombia se pronunciaron ante la postura del presidente Gustavo Petro. FOTO: Presidencia y Colprensa
  • Gustavo Petro aseguró recientemente que desconoce a Abelardo como presidente de Colombia. FOTO: Colprensa y Presidencia
    Gustavo Petro aseguró recientemente que desconoce a Abelardo como presidente de Colombia. FOTO: Colprensa y Presidencia
  • Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, recibiendo las actas de los ganadores de las elecciones 2026. FOTO: CNE
    Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, recibiendo las actas de los ganadores de las elecciones 2026. FOTO: CNE
El Colombiano
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hace 2 horas
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Un destacado grupo de universidades colombianas que conforman la iniciativa ’Cuidar la Democracia’ expresaron este viernes 10 de julio su preocupación ante la negativa del presidente saliente, Gustavo Petro, y de algunos de sus copartidarios, a reconocer el resultado de las recientes elecciones presidenciales que definieron la transición del gobierno nacional.

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En una declaración conjunta —firmada por universidades como Los Andes, Eafit, Externado de Colombia, El Rosario, del Norte, Icesi, La Sabana, Tecnológica de Bolívar, Javeriana, Uniminuto, Libre, Cesa y UNAB—, los centros académicos señalaron de manera tajante que el respeto por las reglas constitucionales de la contienda electoral no admite excepciones, independientemente del resultado y de quién resulte favorecido o no por ellas.

Gustavo Petro aseguró recientemente que desconoce a Abelardo como presidente de Colombia. FOTO: Colprensa y Presidencia
Gustavo Petro aseguró recientemente que desconoce a Abelardo como presidente de Colombia. FOTO: Colprensa y Presidencia

Asimismo, recordaron que la Constitución Política de 1991, surgida de un consenso amplio e incluyente, establece con claridad la ruta institucional: corresponde a los ciudadanos elegir al mandatario, al Consejo Nacional Electoral (CNE) certificar al ganador y al presidente del Senado dar posesión de su cargo.

Bajo este marco legal, el CNE declaró formalmente al doctor Abelardo de la Espriella como presidente electo para el período 2026-2030. Los firmantes enfatizaron que la esencia misma del sistema democrático radica en validar y dotar de legitimidad los procedimientos institucionales de toma de decisiones.

Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, recibiendo las actas de los ganadores de las elecciones 2026. FOTO: CNE
Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, recibiendo las actas de los ganadores de las elecciones 2026. FOTO: CNE

“El punto de partida de la democracia es reivindicar y legitimar procedimientos de toma de decisiones independientemente del resultado”, afirmaron.

Explicaron además que, si bien la democracia ampara y celebra la coexistencia de múltiples visiones políticas y del disenso, la base fundamental para que estas convivan de forma armónica es el acatamiento estricto de las reglas definidas en la Constitución y la ley.

“Por eso nos alarman las declaraciones del presidente saliente y algunos de sus copartidarios, en el sentido de no reconocer el resultado electoral, sin aportar pruebas de supuestas irregularidades y sin haberlas tramitado por los mecanismos previstos para ello”, manifestaron en el documento.

Las universidades calificaron esta postura como una conducta de la mayor gravedad que se sale del cauce constitucional y legal, advirtiendo que atenta directamente contra los acuerdos democráticos básicos que habilitan la alternancia pacífica en el poder. “Sin el acatamiento unánime de dichos acuerdos se socavan las condiciones habilitantes del disenso político pacífico”, agregaron.

Finalmente, recordaron al presidente de la República y a todos los funcionarios del Estado que tienen la obligación ineludible de cumplir la Constitución y la ley, deber sobre el cual hicieron un juramento solemne al asumir sus cargos, correspondiéndoles además dar ejemplo de dicho cumplimiento a toda la sociedad.

Desde su rol en conjunto, la academia anunció que continuará generando evidencia y propiciando espacios de reflexión crítica sobre la vigencia y el valor del orden democrático en Colombia.

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