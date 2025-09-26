UNP negó reducción de esquema de seguridad de Abelardo de la Espriella tras tutela del precandidato presidencial

”El precandidato Abelardo de la Espriella mantiene un esquema robusto de seguridad, aprobado por el Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (CORMPE). En ningún momento dicho esquema ha sido reducido ni modificado, y resulta falso que el presidente de la República haya impartido instrucción alguna para debilitarlo” .

La Unidad Nacional de Protección (UNP) desestimó las acusaciones lanzadas por el precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien denunció que se le redujo su esquema de seguridad.

Así lo señaló la UNP en respuesta a la acción de tutela interpuesta contra ese organismo y el presidente, Gustavo Petro, por De la Estrella, que alegó “inminente violación de sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad y a la seguridad personal y familiar”.

El precandidato derechista de oposición señaló en la argumentación de su acción de tutela que desde enero del año pasado se le informó del desmonte de sus medidas de protección, de manera que se le ordenó “’finalizar cuatro personas de protección y un chaleco blindado’, implementado en aras de promover las garantías necesarias a sus derechos”, además se le pidió “hacer la devolución de los elementos suministrados para tal efecto”.

Lea aquí: Estos son los precandidatos presidenciales que más dinero gastan en pauta digital de cara a las elecciones del 2026

Ante esa situación De la Espriella reclamó “que se le ordene al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego y a la UNP, en forma inmediata, implementar un esquema de seguridad idóneo e inmediato para mi preponderante y para su familia”.

”Rechazamos de manera categórica las afirmaciones que pretenden atribuir decisiones inexistentes al jefe de Estado o a la UNP, pues desinforman a la ciudadanía y erosionan injustamente la confianza en las instituciones”, expresó la UNP en su mensaje.