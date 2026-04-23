Juliana Guerrero, pese a no ser funcionaria del Estado, tiene esquema de protección, ¿por qué?

Pareciera que, por ahora, el novelón en la Casa de Nariño por las declaraciones de Angie Rodríguez no va a parar. La gerente del Fondo Adaptación no lavó los trapos sucios en casa, sino que los sacó a la luz en una seguidilla de entrevistas en medios de comunicación, donde lanzó denuncias contra varios funcionarios del Gobierno y habló de supuestas extorsiones y amenazas. En medio de todo ese cruce de versiones, Rodríguez aseguró que sentía temor por su vida, pues, según dijo, no contaba con esquema de seguridad. Frente a esto, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, salió a desmentirla. El funcionario sostuvo que la gerente sí cuenta con un “robusto esquema de seguridad”, el cual fue solicitado por ella misma y asignado en tiempo récord.

“No es cierto que la funcionaria se encuentre o haya estado desprotegida”, señaló Rodríguez, al precisar que Angie Rodríguez asumió como gerente del Fondo Adaptación el 23 de enero de 2026, fecha en la que, según la UNP, también finalizó sus funciones previas en otra entidad pública. En su pronunciamiento, la UNP insistió en que no solo se ha cumplido el protocolo de evaluación, sino que la protección fue otorgada dentro de los tiempos establecidos y con los estándares de seguridad requeridos para el nivel de exposición del cargo.