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Juliana Guerrero, pese a no ser funcionaria del Estado, tiene esquema de protección, ¿por qué?

El director de la UNP explicó que el esquema de seguridad fue solicitado por Angie Rodríguez cuando se desempeñaba como directora del DAPRE.

  • Augusto Rodríguez, director de la UNP le responde a Angíe Rodríguez. Foto: Colprensa
    Augusto Rodríguez, director de la UNP le responde a Angíe Rodríguez. Foto: Colprensa
El Colombiano
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hace 12 horas
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Pareciera que, por ahora, el novelón en la Casa de Nariño por las declaraciones de Angie Rodríguez no va a parar. La gerente del Fondo Adaptación no lavó los trapos sucios en casa, sino que los sacó a la luz en una seguidilla de entrevistas en medios de comunicación, donde lanzó denuncias contra varios funcionarios del Gobierno y habló de supuestas extorsiones y amenazas.

En medio de todo ese cruce de versiones, Rodríguez aseguró que sentía temor por su vida, pues, según dijo, no contaba con esquema de seguridad. Frente a esto, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, salió a desmentirla.

El funcionario sostuvo que la gerente sí cuenta con un “robusto esquema de seguridad”, el cual fue solicitado por ella misma y asignado en tiempo récord.

No es cierto que la funcionaria se encuentre o haya estado desprotegida”, señaló Rodríguez, al precisar que Angie Rodríguez asumió como gerente del Fondo Adaptación el 23 de enero de 2026, fecha en la que, según la UNP, también finalizó sus funciones previas en otra entidad pública.

En su pronunciamiento, la UNP insistió en que no solo se ha cumplido el protocolo de evaluación, sino que la protección fue otorgada dentro de los tiempos establecidos y con los estándares de seguridad requeridos para el nivel de exposición del cargo.

El esquema asignado incluye vehículo blindado, personal de protección y chaleco antibalas, además de un enfoque diferencial de género. La UNP aseguró que estas medidas se mantienen vigentes.

El director reveló que se incorporó un componente especial para los desplazamientos en regiones, con un costo diario de 1,4 millones de pesos. “Incluso cuando viaja, la doctora Angie Rodríguez no puede afirmar que carece de protección”, enfatizó.

En sus declaraciones a medios, la funcionaria cuestionó la rapidez con la que, según ella, se habría aprobado el esquema de protección para la tristemente célebre Juliana Guerrero, la joven que quiso posesionarse como viceministra de las Juventudes con títulos falsos.

En respuesta, Augusto Rodríguez sostuvo que el trámite obedeció a una solicitud institucional debidamente sustentada y recordó que dicha petición fue radicada por la propia Angie Rodríguez cuando era directora del DAPRE.

Le puede interesar: Este es el dinero que maneja el Fondo Adaptación, centro de la disputa entre Juliana Guerrero y Angie Rodríguez.

“A pesar de que ahora la funcionaria afirma que Guerrero no presentaba riesgo en ese momento, en la misma solicitud se incluía un listado de enlaces que serían la base de los riesgos que justificaban la protección. Curiosa contradicción”, dijo.

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