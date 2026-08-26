UPB habilita cuenta bancaria y centro de acopio para ayudar a damnificados por el terremoto

El punto de acopio para las donaciones en especie queda en el campus principal de la UPB, del barrio Laureles (circular 1ra No.70-01). FOTO: EL COLOMBIANO La Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín habilitó una cuenta bancaria y un centro de acopio en sus instalaciones para recolectar ayudas con destino a los damnificados por el terremoto del pasado 10 de agosto. Le recomendamos leer: Gobierno anuncia $2,6 millones por familia y materiales para damnificados del terremoto en Chocó “Miles de familias colombianas enfrentan momentos de profunda incertidumbre tras el terremoto que afectó al país. Por eso, desde la UPB queremos unir esfuerzos para brindarles apoyo y esperanza”, dice el centro académico en su portal web, donde plantea las distintas maneras como las personas ligadas a él, así como otras que quieran usar esos instrumentos, se unan a la campaña. Para donaciones en dinero, la UPB publicó un QR que puede ser escaneado entrando al sitio upb.edu.co/campana-donaciones o también donar mediante transferencia con el número de cuenta de la Fundación Universidad Pontificia Bolivariana 551-00009757, llave @upbsolidaria Si alguien necesita certificado de la donación puede solicitarla escribiendo y adjuntando el comprobante de pago a facturacionfundacionupb@upb.edu.co Para colaboraciones en dinero desde otros países, la cuenta de ahorros es la misma y el código SWIFT es COLOCOBM; si solicitan once dígitos se escribe COLOCOBMXXX. Con el mismo efecto, también aporta la dirección de Bancolombia Medellín donde está inscrita la cuenta: Av. Industriales Carrera 48 # 26-85, Piso 1, Torre Norte – Comercio Internacional. Por otra parte, las donaciones en especie deben llevarse al punto de acopio localizado en la carpa tarima del Campus principal del barrio Laureles (circular 1ra No.70-01). Allí están recibiendo alimentos no perecederos (arroz, lentejas, fríjol, garbanzos, pasta, harina de maíz, avena, atún y sardinas enlatadas, verduras enlatadas, leche en polvo, aceite, panela, azúcar, galletas y cereales). También le solicitamos ver: Así se mueve la ayuda tras el terremoto: quién la coordina y cómo llega Estos deben ir en buen estado, debidamente sellados y con fecha de vencimiento vigente. También se puede llevar agua en botella, elementos de aseo, pañales para niños y adultos, cobijas y sábanas nuevas. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí. BLOQUE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS