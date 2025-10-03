x

‘Urgencio’, el gato de pelaje blanco y gris que fue adoptado por la Cruz Roja en México

La historia de este felino rescatado refleja la vocación humanitaria de la institución y ha despertado interés en redes sociales.

    ‘Urgencio’, el gato que fue adoptado por la Cruz Roja en México. FOTO: Tomada de TikTok @URGENCIO.VIC
El Colombiano
hace 2 horas
En Ciudad Victoria, México, la Cruz Roja adoptó a un gato callejero al que llamó “Urgencio”. El felino se integró a la institución como símbolo de acompañamiento y ya porta el uniforme oficial que lo identifica como parte de la familia humanitaria.

“Urgencio” fue encontrado por voluntarios de la Cruz Roja en Ciudad Victoria. Tras ser rescatado, decidieron darle un hogar dentro de las instalaciones de la institución, donde ahora convive con médicos, paramédicos y personal administrativo.

Desde su llegada, el gato ha recibido alimento, cuidados veterinarios y el afecto de quienes lo rodean diariamente y en pocos días, el felino se ganó la simpatía del personal, convirtiéndose en un acompañante constante en las jornadas de trabajo.

Su historia ha generado interés entre la comunidad local, donde vecinos y usuarios de redes sociales han compartido fotografías y mensajes de apoyo, reconociendo la sensibilidad de la Cruz Roja hacia este gesto.

Un uniforme que lo identifica como parte del equipo

El nuevo integrante de la Cruz Roja cuenta con un uniforme que consta de un chaleco blanco con la tradicional cruz roja al centro.

Las imágenes de “Urgencio” con el chaleco han circulado ampliamente en plataformas digitales, generando comentarios y reacciones positivas de usuarios en Facebook, Instagram y X. La manera en que el gato porta el uniforme ha sido destacada como parte de la narrativa que acompaña a su historia.

Dentro de las instalaciones, el gato de pelaje blanco y gris suele acompañar a los voluntarios en sus labores cotidianas. Su presencia, además de generar cercanía, ha ayudado a reforzar la identidad colectiva de quienes integran la institución.

Este uniforme, aunque simbólico, es visto como un reconocimiento a su papel como integrante visible de la Cruz Roja en Ciudad Victoria.

La historia de “Urgencio” sigue generando reacciones en la comunidad de Ciudad Victoria y en redes sociales, donde el felino aparece en fotografías y comentarios compartidos por los usuarios. Su presencia en las instalaciones de la Cruz Roja acompaña a los voluntarios en sus labores y se ha integrado a la rutina diaria de la institución.

En el siguiente enlace se encuentra su cuenta oficial en Tik Tok.

Utilidad para la vida