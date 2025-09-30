Uribe acusa a Petro de poner en riesgo a Paloma Valencia, como a Miguel Uribe: “Incitan a bandidos a que le hagan daño”

El expresidente Álvaro Uribe hizo una grave advertencia sobre la seguridad de la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, a quien señala de ser blanco de constantes ataques por parte del mandatario Gustavo Petro, lo que -según él- podría desencadenar un nuevo atentado, similar al que sufrió Miguel Uribe Turbay. Lea también: Otro más: Estados Unidos canceló la visa al ministro de la Igualdad Juan Carlos Florián A través de su cuenta de X, el líder del Centro Democrático manifestó que las publicaciones de Petro son una puerta para que “bandidos” interfieran contra la senadora. “Los señalamientos del Presidente Petro a la senadora Paloma Valencia incitan a bandidos a que le hagan daño como ya ocurrió con el magnicidio de Miguel Uribe. Las autoridades deben interesarse en el tema”, se lee en el post de Álvaro Uribe.

Y es que han sido varias las menciones del presidente a Miguel Uribe; una de ellas ocurrió el 5 de junio, cuando Petro escribió: “¡Dios mío! ¿El nieto de un presidente que ordenó la tortura de 10.000 colombianos hablando de ruptura institucional?”.

El presidente Petro publicó un mensaje en el que acusaba a Paloma Valencia de ser “cómplice” del asesinato de 6.402 jóvenes, en alusión a la cifra revelada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en 2021 sobre las víctimas de los llamados “falsos positivos”. “Es bochornoso que los presidentes no pidan que los ejércitos no provoquen crímenes contra la humanidad. Como usted Paloma fue cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes asesinados por las armas oficiales, no lo siente (sic)”, escribió Petro como respuesta a unas declaraciones de la precandidata, quien había indicado que era “bochornoso” que un presidente viajara a un país ajeno a decirle a las fuerzas militares que desobedecieran al comandante supremo.

Los pronunciamientos de Valencia se refirieron a la más reciente acción del jefe de Estado- quien- en plena calle de Nueva York, con un megáfono y en medio de una protesta pro Palestina, instó a los soldados a desobedecer las órdenes de Donald Trump, lo que derivó en la cancelación de su visa estadounidense. Entérese: “Averiguaremos dónde han estado escondiendo su dinero”: EE. UU. tiene en el radar a Daniel Quintero La cancelación de este permiso de ingreso a Estados Unidos no solo afectó a Gustavo Petro, sino también al ministro de Igualdad, Juan Carlos Florián; a la canciller Rosa Yolanda Villavicencio, y a Germán Ávila Plazas, ministro de Hacienda. Por su parte, el exalcalde de Medellín y precandidato presidencial, Daniel Quintero, manifestó que estaba dispuesto a entregar su visa en respaldo a Petro. Su comentario provocó una respuesta irónica del subsecretario de Estado, Christopher Landau, quien replicó: “¡A la orden!”, acompañando el mensaje con una imagen satírica en la que se presentaba como “El Quitavisas”.