Con estas declaraciones, el líder del partido Centro Democrático dejó de lado las aspiraciones de varios precandidatos a la presidencia que lo querían como fórmula para las elecciones. Entre ellos: Paola Holguín, Paloma Valencia y el abogado Abelardo de La Espriella.

De hecho, De la Espriella aseguró, en diálogo con La FM, que: “Cada vez que se lo menciono me suelta una risita y me dice ‘bendito Dios’, pero nunca me ha dicho un no tajante. En consecuencia, creo que hay esperanza (...) Es posible constitucionalmente. Mal haría yo, siendo abogado, en proponer una fórmula inviable desde el punto de vista legal. Yo soy un demócrata”.

Su declinación a la vicepresidencia no solo tiene efectos políticos, sino que marca el curso del proceso judicial que enfrenta. Si bien aún no se conoce el veredicto del ente acusador, en caso de que el exmandatario le apueste a un escenario electoral, el proceso pasaría a la Corte Suprema de Justicia si ocurre en el escenario de una apelación en segunda instancia.

Más allá de lo anterior, varios juristas ya vienen argumentando que, desde un punto de vista legal, el expresidente no estaría habilitado para aspirar a la Vicepresidencia. ¿El motivo? El artículo 204 de la Constitución establece que “para ser elegido vicepresidente se requieren las mismas calidades que para ser presidente”. En relación con esos requisitos, la misma Constitución señala en el artículo 197 que “no podrá ser elegido presidente de la República el ciudadano que a cualquier título hubiere ejercido la Presidencia”.

En otras palabras, Álvaro Uribe estaría inhabilitado incluso para ocupar la Vicepresidencia, ya que fue presidente durante dos periodos. Además, el artículo 179 prohíbe la elección de personas que hayan perdido su investidura como congresistas o que hayan sido condenadas a penas de prisión, algo que agravaría su situación en caso de ser hallado culpable en los procesos judiciales que enfrenta.

“No es posible. La Constitución es muy clara en que nadie puede ocupar la Vicepresidencia de la República si ya ocupó antes la Presidencia y la función del vicepresidente precisamente es la de reemplazar al presidente en faltas absolutas o temporales. Considero que esa opción no es legal”, explicó a EL COLOMBIANO el profesor y analista político Jorge Iván Cuervo.

Otra es la lectura del propio abogado Abelardo de La Espriella. Según el jurista, la prohibición constitucional se refiere exclusivamente a la elección de un expresidente como presidente, pero no impide que pueda ser elegido vicepresidente.

A pesar de apartarse del escenario electoral de 2026, el expresidente aseguró que su prioridad sigue siendo respaldar a su colectividad desde otros escenarios.