Uribe insiste en su inocencia en el caso del hacker Sepúlveda y renuncia a la preclusión de la investigación

Una audiencia sin mayores expectativas terminó en un hecho inédito protagonizado por el expresidente Álvaro Uribe.

Lo que parecía ser una diligencia de trámite, en la que la Fiscalía General de la Nación solicitaría la preclusión de la investigación contra el exmandatario, dio un giro inesperado cuando el propio Uribe pidió la palabra y renunció públicamente a dicha solicitud.

“Ruego a usted no aceptar esta solicitud de preclusión. Me permito renunciar a la prescripción y voy a dar solamente una razón, señora juez: está aprobado que yo me enteré de esos temas cuando aparecieron por los medios de comunicación. Nunca tuve participación”, declaró el expresidente, visiblemente enfático en su intención de continuar en el proceso judicial.