“Cuente con el legado de mi hijo”: Uribe Londoño habló con líderes del Centro Democrático

Cuatro días después del sepelio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, su padre, Miguel Uribe Londoño, se dirigió al Centro Democrático —partido del que era miembro su hijo— para hablar sobre las elecciones de 2026. Lo hizo en medio de un conversatorio virtual, con un mensaje claro hacia el expresidente Uribe, líder del partido —actualmente condenado por fraude procesal y soborno a testigos, con un proceso de apelación en curso—, y quien ha acompañado de manera remota el duelo de su pupilo. “Cuente con el legado de mi hijo para lograr este propósito de ganar las elecciones y que salvemos a Colombia”; dijo Uribe Londoño.

Para él, se trata de un mensaje por la unidad, la justicia y la defensa de la democracia. “Callaron a Miguel, pero no podrán callar la voz de millones de colombianos”, afirmó con determinación el padre del congresista, cuya muerte, tras más de dos meses de agonía luego del atentado del 7 de junio, ha despertado una ola de indignación nacional.

Durante el espacio digital, Uribe Londoño habló con franqueza sobre el dolor de enterrar, por segunda vez, a un ser querido víctima de la violencia en Colombia. En 1991 perdió a su esposa, la periodista Diana Turbay, en un operativo fallido para su liberación. Hoy, tres décadas después, despide a su hijo, símbolo de una nueva generación política.

“Cometiendo ese homicidio, lograron lo contrario: consiguieron que ahora todas sus ideas sean más potentes y estén diseminadas por toda Colombia y el mundo, convirtiendo la causa de Miguel en un gran movimiento que conquistó a la gran inmensa mayoría del país”, sentenció.

Uribe Londoño aprovechó su intervención para hacer un llamado directo a los precandidatos presidenciales del Centro Democrático —María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra— y al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Les pidió dejar de lado las divisiones y unirse con un objetivo claro: ganar las elecciones presidenciales de 2026.

Le recomendamos: Violencia política en Colombia 2025: 106 agresiones, 11 asesinatos y 17 atentados

“El Centro Democrático debe ganar estas elecciones para salvar este país. Cuente con el legado de mi hijo para lograr este propósito, presidente Uribe, y con quien resulte favorecido en estas consultas, salvemos a Colombia”, manifestó.

Además, denunció la politización de la justicia en Colombia, citando como ejemplo el proceso judicial contra el expresidente Uribe Vélez. “La más reciente prueba de la politización de la justicia es la actual infamia contra el presidente Álvaro Uribe Vélez, quien, siendo inocente, hoy está sufriendo en carne propia las consecuencias de un juicio totalmente amañado por delitos que no cometió”, dijo.

Cabe resaltar que la postura de Uribe Londoño va en línea con la postura oficial del Centro Democrático. Sin embargo, tanto los Tribunales como la Fiscalía y los jueces del caso, han insistido en que el fallo se dio con independencia y transparencia, y que se respetará el derecho que tiene el líder del partido de apelar la decisión.

Le puede interesar: Uribe acusa al Gobierno Petro de instigar el atentado contra Miguel Uribe Turbay

El tono también subió cuando se refirió al actual presidente Gustavo Petro. “Este gobierno está del lado de los malos”, aseguró Uribe Londoño, y añadió: “Lo que se necesita es un gobierno que vuelva a estar del lado de los buenos y que tenga mano dura con los malos”.

“No tenemos duda de dónde proviene la violencia, no tenemos duda de quién la promueve, no tenemos duda de quién la permite. Tenemos que plantar cara frente a esto y decir, no más”, añadió.

Pese a la carga emocional de su intervención, el padre del fallecido senador llamó a responder con serenidad, civismo y patriotismo.

“Los convoco a que respondamos este hecho cobarde y siniestro con acción inteligente y con más democracia. Movilicemos la nación”, exhortó. “Esta pesadilla debe terminar. Honremos a Miguel luchando por una Colombia sin violencia, con oportunidades, con futuro. Nadie lo va a hacer por nosotros”.