Daniel Galán también se despidió del US Open, cayó en primera ronda ante Raphaël Collignon

Ahora la única colombiana que queda en competencia es la antioqueña Emiliana Arango, quien debutaría este martes.

    Daniel Galán cayó en primera ronda del US Open, el último Grand Slam del año. Ahora el país solo tiene en competencia a la paisa Emiliana Aranbgo.FOTO
Luz Élida Molina Marín
hace 20 minutos
bookmark

La historia de Daniel Galán en el US Open 2025 tuvo corta duración. El colombiano debutó y se despidió del torneo, tras caer en primera ronda contra Raphaël Collignon.

El belga ganó 3-0 con parciales de 6-4, 6-4 y 6-4, para de esta manera, el país perdió a su segunda carta en el último Grand Slam, del año, ahora la única opción será la antioqueña Emiliana Arango, quien debe debutar este martes.

Puede leer: Camila Osorio no se presentó a su duelo en Cincinnati y ahora se concentra en el US Open

Hay que recordar que Camila Osorio, quien también estaba en competencia, había quedado eliminada el domingo, en su juego ante la neozelandesa Lulu Sun.

La derrota de Galán se dio en tres sets en los que el colombiano no pudo defender su saque, por lo que la serie de enfrentamientos entre ambos tenistas quedó igualada a una, pues según publicó la Federación Colombiana de Tenis, el nacido en Bucaramanga había vencido al belga en la primera ronda del Challenger Canberra (Australia), a comienzos de año, con parciales de 6-3, 3-6 y 6-2.

En la que era su tercera ocasión como lucky loser (ingresó por un retiro), a cuadros principales en certámenes ‘major’, antes lo había hecho en Roland Garros 2020 y Wimbledon 2024, Galán no pudo avanzar a la siguiente ronda del US Open.

Otros resultados del día en US Open

En la madrugada de este lunes se presentó la derrota del ruso Daniil Medvedev, campeón del Abierto de Estados Unidos en 2021, quien fue eliminado en su estreno en el Grand Slam de Nueva York por el francés Benjamin Bonzi en un duelo con un giro de guion delirante.

Medvedev, descendido al puesto 13 de la ATP, hincó la rodilla ante Bonzi (51º) con parciales de 6-3, 7-5, 6-7 (5/7), 0-6 y 6-4

Le puede interesar: Video | No se cansa de competir: Venus Williams regresó, a sus 45 años, por lo alto al tenis

La jornada continuó con las victorias de Coleman Wong, Martin Damm Jr., Lloyd Harris, Zizou Bergs, Adam Walton, Cameron Norrie y el brasileño Joao Fonseca.

Uno de los juegos más esperados de este lunes, es el que afrontarán, luego de las 7:00 de la noche, hora de Colombia, Carlos Alcaraz y Reilly Opelka.

