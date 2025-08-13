USO lanza fuerte crítica a Petro: “Es un error frenar producción de petróleo y gas en Colombia”

El presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), César Loza.

Transición energética sí, pero sin descuidar el petróleo en Colombia

Loza reconoció que la producción de Ecopetrol en el primer semestre de 2024 alcanzó los 751.000 barriles por día, el mayor nivel histórico. Sin embargo, advirtió que este repunte no obedece a descubrimientos recientes en Colombia, sino a activos internacionales y compras estratégicas. “Parte de ese incremento proviene del Permian, en Estados Unidos, negocio en el que no se genera un solo empleo para los colombianos, y de campos adquiridos como Caño Sur”, puntualizó. Siga leyendo: Ganancias de Ecopetrol están en el nivel más bajo desde pandemia, ¿qué está pasando?

El dirigente reveló que Ecopetrol destinó el 40% de su inversión semestral —unos 2.852 millones de dólares— a proyectos de transición energética, como el parque solar Windpeshi y un portafolio de 1.300 megavatios en energías renovables. Aunque valoró estas iniciativas, subrayó que “eso no va a salvar el mundo” y que el país seguirá necesitando hidrocarburos para sostener su movilidad y su economía. “Tenemos 18 millones de vehículos, la tendencia vehicular es creciente, necesitamos el gas, y eso se hace trayéndolo o produciéndolo”, agregó. Conozca más: “Sin la inversión y reactivación, el futuro de Ecopetrol está en riesgo”: advertencia de la USO

Gas importado cinco veces más caro en Colombia

La USO denunció que las importaciones de gas aumentan, incluso desde fuentes de fracking en Estados Unidos y desde Trinidad y Tobago, mientras proyectos clave en Colombia siguen frenados. Un ejemplo es el bloque Comodo 1, que no ha avanzado por falta de licencias de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y el Ministerio de Ambiente. “Preferimos importarlo cinco veces más caro que producirlo aquí, y eso es un debate que debe darse en el plano técnico y no ideológico”, sostuvo Loza.

Gustavo Petro, presidente de Colombia; y Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol.