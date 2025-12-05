“Ustedes acabaron el sistema de salud”: así le responden a Benedetti luego de afirmar que se quedó sin prepagada

Luego de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, denunciara a través de X (antes Twitter), durante la tarde del jueves que Sura le había cancelado la póliza de medicina prepagada que tenía él y su familia, usuarios y figuras políticas le respondieron que esto es culpa del “sistema que ayudó a construir”. Las dificultades actuales en el acceso a los servicios de salud no son secreto para ningún usuario. Confidencialmente, este el debate público crece tras los intentos fallidos de aprobar una reforma a la salud, que ya ha tenido varios tropiezos y que, por razones de fondo, no logra salir adelante. Esto es, justamente lo que por medio de redes sociales le han respondido a Armando Benedetti. “Señor ministro, usted tiene derecho a la salud dentro de los términos que su gobierno ha creado y recibiendo el servicio al que nos condenaron. Haga la fila y pelee con el sistema que ayudó a construir”, señaló una de las usuarias de esta red social.

En contraste, el ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó esta situación como “aberrante”, y según él es todo a causa de la medicina prepagada. La representante a la Cámara, Catherine Juvinao, también le contestó al MinInterior sobre esto: “Ustedes como gobierno acabaron el sistema de salud al punto de que si no es con prepagada difícilmente se tiene una atención oportuna. Y se los dijimos: el sistema ahora será más segregado ampliando las brechas, todo lo contrario de lo que prometieron”, escribió en su cuenta de X.

Otro mensaje que se difundió es el de Andrés Vecino, que aseguró que “el ministro se lamenta por perder la prepagada, un privilegio, mientras como funcionario contribuyó impunemente a la destrucción del sistema que sí garantizaba el derecho a la salud a 50 millones de personas”.

De igual forma, Hannah Escobar, usuaria que le hace una fuerte oposición al gobierno a través de redes sociales sobre su manejo en temas de salud, dijo que “por eso es que es importante hacer pedagogía en Sistema de Salud”. Además, agregó que “la medicina prepagada y las pólizas son una suerte de privilegio y un contrato entre privados y particulares. Nada tiene que ver con la crisis del sistema (ocasionada por el gobierno) y, en cambio, probablemente tenga que ver con la inclusión del Ministro en la Lista OFAC”.

Por último, a este mensaje del Ministro del Interior, también le contestó el Representante a la Cámara hasta el 2026 y recién anunciado como cabeza de lista para el Senado del Centro Democrático, Andrés Forero, quien le pidió a Benedetti que hablara con la verdad: “Sin engaños, ministro”. Y aseguró que lamentaba esta situación, pero que esto era por la inclusión de Benedetti a la Lista Clinton y no por la reforma. Agregó también que el Ministro del Interior “puede afiliarse a Nueva EPS o Famisanar, controladas por el gobierno desde hace más de 1 año y donde según Petro ya han implementado la reforma”.