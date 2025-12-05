“Ustedes acabaron el sistema de salud”: así le responden a Benedetti luego de afirmar que se quedó sin prepagada

Luego de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, denunciara a través de X (antes Twitter), durante la tarde del jueves que Sura le había cancelado la póliza de medicina prepagada que tenía él y su familia, usuarios y figuras políticas le respondieron que esto es culpa del “sistema que ayudó a construir”.
Las dificultades actuales en el acceso a los servicios de salud no son secreto para ningún usuario. Confidencialmente, este el debate público crece tras los intentos fallidos de aprobar una reforma a la salud, que ya ha tenido varios tropiezos y que, por razones de fondo, no logra salir adelante.
Esto es, justamente lo que por medio de redes sociales le han respondido a Armando Benedetti. “Señor ministro, usted tiene derecho a la salud dentro de los términos que su gobierno ha creado y recibiendo el servicio al que nos condenaron. Haga la fila y pelee con el sistema que ayudó a construir”, señaló una de las usuarias de esta red social.