Nace Uventures: un fondo de $12.000 millones que impulsa a jóvenes emprendedores en Antioquia

Un nuevo fondo de inversión e incubación se creó en Medellín para apoyar a los jóvenes emprendedores que apenas comienzan a incursionar en el mundo de los negocios.

Así lo anunció Claudia Patricia Restrepo, rectora de la Universidad Eafit, en el evento Conexión Summit, que se celebró este 19 y 20 de agosto en Plaza Mayor, Medellín.

Se trata de Uventures, una caja que contará con $12.000 millones para financiar e impulsar ideas surgidas en el entorno universitario.

Le puede gustar: Ecosistema de startups en Medellín creció 29%, pero se desplomó en inversión, ¿qué pasó?

“La idea es invertir en las ideas de los jóvenes que en un futuro puedan convertirse en empresas y negocios”, añadió la académica.

Argumentó que de 1.000 ideas que se generan, solo cuatro terminan desarrollándose como negocio u organizaciones exitosas. Algo que deja ver la necesidad de avanzar en el acompañamiento y mentorías de los jóvenes.