En medio de la tensión entre Colombia y Perú se celebra la V Cumbre Amazónica: ¿qué acordaron los dos países?

En medio de las tensiones entre Perú y Colombia por la soberanía de la isla Santa Rosa de Loreto, ubicada en la triple frontera amazónica, se celebra este 22 de agosto, la V Cumbre Amazónica. En la anoche del jueves llegaron a Bogotá el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, y la vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto, para sumarse al mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en la V Cumbre Amazónica, que se celebrará este 22 de agosto en la capital colombiana. Puede leer: Tenderos paisas se alistan para celebrar su día clásico, ¿cómo será la rumba? Los jefes de Estado y altos funcionarios fueron recibidos por la canciller encargada de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio Rodríguez. El encuentro busca consolidar un compromiso común por una Amazonía viva, protegida y sostenible, en la ruta hacia la COP30.

Un compromiso regional por la Amazonía

La Cumbre de Países del Tratado de Cooperación Amazónica (TCA) reúne a delegados de Bolivia, Brasil, Guyana, Ecuador, Perú, Surinam, Venezuela y Colombia. El objetivo principal es aprobar una declaración conjunta que refleje prioridades compartidas y defina acciones concretas frente a los desafíos ambientales, sociales y climáticos de la región.

Este encuentro da cumplimiento a los acuerdos alcanzados en la Declaración de Belém, así como en la Declaración de Paramaribo, donde se ratificó a Colombia como sede del evento.

¿Cuáles han sido los avances en la Cumbre Amazónica?

En la antesala de la Cumbre, los cancilleres y delegados de los países miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) adoptaron 20 resoluciones en la Declaración de Bogotá. Estas incluyen la creación de un mecanismo financiero, un panel técnico-científico intergubernamental, medidas para fortalecer la seguridad alimentaria, gestión de riesgos climáticos y mayor reconocimiento a los pueblos indígenas y sus saberes tradicionales. También se destacó la labor del Observatorio Regional Amazónico, la creación de una Comisión Especial de Seguridad Pública e Ilícitos Transfronterizos, la reactivación de la Comisión Especial de Salud en la Amazonía, y los avances de las redes técnicas en temas de bosques, agua y manejo del fuego.

¿Qué han acordado Colombia y Perú en la V Cumbre Amazónica?

En medio de la creciente tensión entre Colombia y Perú, los cancilleres Rosa Yolanda Villavicencio (Colombia) y Elmer Schialer (Perú) reafirmaron la voluntad de sus Gobiernos de impulsar la cooperación fronteriza y la integración regional. De acuerdo con información de EFE, los ministros coincidieron en la importancia de trabajar de manera coordinada para garantizar la navegabilidad del río Amazonas y atender las necesidades sociales y económicas de las comunidades que habitan en la zona limítrofe.