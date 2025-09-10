V de Vinilo, el nuevo grupo musical que reúne las voces de reconocidos actores y cantantes colombianos

Karoll Márquez, Carlos Montaño, Alejandro González, Juan Manuel Medina y Juan Manuel Mendoza son los integrantes de V de Vinilo, la nueva agrupación que le da vida a los clásicos que van desde el pop hasta la balada en un espectáculo donde la protagonista es la nostalgia.

Los artistas, algunos de ellos reconocidos por otros proyectos musicales o por su trabajo en la televisión colombiana, también recordados por su participación en Hombres a la Plancha, un formato de teatro musical que en años anteriores visitó las principales ciudades del país, entre esas Medellín.

“Nosotros queremos grabar discos, videos, tener una cercanía mucho más grande desde la música. Entonces decidimos que este proyecto se expandiera más y básicamente fue eso lo que nos motivó a crearlo. Queríamos que el repertorio y el sonido fueran más amplios. O sea, poder abarcar sonidos más contemporáneos, canciones más actuales”, explica Karoll Márquez, actor y cantante cartagenero.

Este nuevo proyecto, además de destacarse por la amistad que une a estos cinco cantantes, lo hace especial la libertad creativa, y la diversidad de voces y talentos que lo conforman. Juan Manuel Medina, reconocido por ser el vocalista de la banda de pop Mojito Lite, asegura que “es un espacio en el que, a pesar de que cada uno tiene una carrera y es diferente del otro, podemos ser diferentes, pero seguros. Creo que esa es la característica más grande”.