¡Va a estar bueno! Así será la programación de Navidad en el centro de Medellín

El nuevo contralor entra como reemplazo de Enedith del Carmen González Hernández, quien venía desempeñándose en el cargo desde 2022. Aquí los detalles.
Otro hijo del reconocido narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, aceptó cambiar su declaración de inocente a culpable por diversos cargos que se le imputan en la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois.
Mientras los menores se daban golpes en la cancha, en las tribunas los papás no daban ejemplos y, por el contrario, gritaban insultos de alto calibre y también se agredían mutuamente.
Los elenco argentino protestó en contra del título que le dio la Asociación del Fútbol Argentino a Rosario Central por ser el equipo con más puntos en el año.
Los alumbrados fueron elaborados por más de 400 artesanos, entre ellos 150 madres cabeza de familia. Conozca aquí los detalles.