Empresas que más están ofertando empleo en Colombia y los roles más requeridos

Goyurt, Studio F, ManpowerGroup y otras compañías buscan cubrir posiciones en ventas, servicio al cliente, administración y transporte.

  Tiendas Ara, Bodytech y Studio F figuran entre las compañías con mayor número de vacantes disponibles en Colombia. FOTO: GETTY
    Tiendas Ara, Bodytech y Studio F figuran entre las compañías con mayor número de vacantes disponibles en Colombia. FOTO: GETTY
  • Los colombianos encuentran en plataformas como Magneto Empleos la posibilidad de postularse a miles de vacantes. FOTO: GETTY
    Los colombianos encuentran en plataformas como Magneto Empleos la posibilidad de postularse a miles de vacantes. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 34 minutos
bookmark

El mercado laboral en Colombia continúa dinamizándose y las empresas de diferentes sectores están demandando talento a gran escala. Según el Dane, la tasa de desocupación para julio de 2025 fue de 8,8 % una cifra que aunque todavía es un reto, es un poco mejor que en periodos anteriores.

En este contexto, empresas como Bodytech, Goyurt, Studio F, Tiendas Ara y ManpowerGroup son de las que más están generando empleo, junto con otras organizaciones que han intensificado sus procesos de selección para responder a las necesidades del mercado.

Le puede interesar: ¿Busca trabajo en el sector salud? Hospital Pablo Tobón Uribe tiene vacantes con contrato indefinido

Sectores con más demanda de empleo Según Magneto Empleos

Los colombianos encuentran en plataformas como Magneto Empleos la posibilidad de postularse a miles de vacantes. FOTO: GETTY
Los colombianos encuentran en plataformas como Magneto Empleos la posibilidad de postularse a miles de vacantes. FOTO: GETTY

Los sectores con más vacantes abiertas en el país son:

Ventas: uno de los campos con más ofertas laborales, que incluye asesores comerciales, representantes de ventas y coordinadores.

Servicio al cliente y afines: con posiciones para call centers, telemercadeo, BPO y atención presencial.

Administración y oficina: donde se buscan auxiliares administrativos, asistentes contables y personal de apoyo en gestión documental.

Bodega, logística y transporte: que concentra una fuerte demanda de operarios, conductores, auxiliares de bodega y coordinadores logísticos.

Este comportamiento responde a las dinámicas de consumo, el crecimiento del comercio minorista y la necesidad de fortalecer áreas operativas y de servicio en las organizaciones.

Lea más: Empleo remoto en Medellín: más de 450 vacantes lo esperan, incluso sin experiencia previa

Empresas que concentran la contratación

Bodytech: en búsqueda de profesionales en áreas de salud, bienestar y administración. Conózcalas acá.

Goyurt y Studio F: con procesos activos para personal en ventas y atención al cliente. Explórelas en este enlace.

Tiendas Ara: continúa expandiendo su operación con vacantes en cargos operativos, administrativos y logísticos. En este enlace puede conocerlas.

ManpowerGroup: como multinacional de gestión de talento humano, concentra múltiples convocatorias en diferentes sectores. Postúlese a sus ofertas aquí.

Conozca también: Bogotá y Medellín ofrecen más de 18.000 empleos con contrato indefinido: sectores y cómo postularse

Ofertas laborales más destacadas

Auxiliar Logístico y de Entrega

Responsabilidades:

- Programar dirigir y controlar las actividades de recepción expedición y despacho de mercancías.

- Verificar la distribución de bienes y materiales y evaluar las necesidades para solicitar reposiciones.

- Inspeccionar y formalizar la llegada de insumos y mercancías contra facturas.

- Organizar ubicar e inventariar las existencias y mantener registros.

- Recibir almacenar y expedir herramientas piezas de repuesto y equipos.

- Manipular y clasificar materiales embalando y marcando según normativa.

- Apilar la mercancía en las bodegas de acuerdo a instrucciones.

- Mantener el área de bodegaje en buenas condiciones.

Requerimientos:

- Bachillerato completo.

- Conocimientos en servicios de oficina y administrativos.

- Experiencia en servicios de transporte.

- Capacidad para trabajar en equipo.

- Atención al detalle y habilidades organizativas.

Aplique aquí.

Electricista con tarjeta conté - Bogotá

Salario: $1.423.500 + prestaciones de ley + alimentación + recargos.

Responsabilidades:

- Realizar instalaciones eléctricas seguras y eficientes.

- Diagnosticar y reparar fallas eléctricas.

- Asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad eléctrica.

- Mantener y actualizar registros de mantenimiento.

- Colaborar con el equipo para mejorar procesos eléctricos.

Requerimientos:

- Técnico Electricista con tarjeta CONTEC vigente.

- Mínimo seis meses de experiencia como electricista técnico.

- Conocimiento en normas de seguridad eléctrica.

- Disponibilidad para trabajar en el norte de Bogotá.

- Excelentes habilidades de resolución de problemas.

Postúlese en este enlace.

Auxiliar de Cocina - Barbosa, Bello y Copacabana

Requisitos:

- Experiencia mínima de 6 meses en labores de cocina.

- Conocimientos en manipulación de alimentos y seguridad alimentaria.

- Habilidades de trabajo en equipo y comunicación efectiva.

Responsabilidades:

- Apoyo en labores básicas de cocina.

- Lavado de loza y utensilios.

- Preparación de tareas sencillas como picar, emplatado, jugos y ensaladas.

- Aseo y organización en cocina.

Envíe la hoja de vida.

Profesional de Gestión de Procesos - Bucaramanga

Salario a convenir.

Responsabilidades:

- Ejecutar las acciones definidas en el modelo de gestión operacional, en alineación con la estrategia y modelo de prestación del servicio establecidos por la Dirección y la Gerencia.

- Garantizar el cumplimiento de los objetivos de calidad, eficiencia y costo.

- Asegurar la entrega de la promesa de valor hacia los clientes de los negocios asignados.

- Coordinar y supervisar equipos en terreno.

- Administrar contratos asociados a la operación.

Requisitos:

- Experiencia mínima de 3 años en roles de coordinación de equipos en terreno y administración de contratos.

- Formación profesional en Administración, Ingeniería Industrial o de Procesos.

- Deseable, tener especialización en Gerencia de Operaciones o Producción.

Conozca más detalles acá.

Recepcionista Bilingüe para Aeropuerto - Cartagena

Salario: $ 2.104.000 a $ 2.400.000.

Responsabilidades:

- Atender y orientar a los pasajeros en el aeropuerto.

- Gestionar el ingreso de pasajeros a la sala.

- Manejar información sensitiva con precisión y confidencialidad.

- Brindar asistencia en procedimientos aeroportuarios.

- Mantener una comunicación clara y efectiva con el equipo y los pasajeros.

Requerimientos:

- Experiencia mínima de dos años en cargos de recepción o atención al cliente.

- Nivel de inglés 2 certificado.

- Habilidad demostrable en comunicación verbal y escrita.

- Atención al detalle y habilidad para manejar múltiples tareas.

- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

Postúlese ahora mismo.

¿Cómo postularse a través de Magneto Empleos?

Quienes estén interesados en aplicar a estas oportunidades pueden hacerlo fácilmente por la plataforma Magneto Empleos siguiendo estos pasos:

- Crear una cuenta gratuita e ingresar con sus datos personales.

- Completar el perfil profesional y cargar la hoja de vida actualizada.

- Usar los filtros por empresa, sector o ubicación para encontrar las vacantes de interés.

- Revisar las ofertas disponibles y dar clic en “Postularme” en aquellas que coincidan con su perfil.

